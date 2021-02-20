В саратовской больнице врачи десять дней пытались спасти раненого мужчину

В Саратове 9 февраля был госпитализирован 54-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его привезли с травмой головы с пересечения проспекта 50 лет Октября и 2-го Красноармейского тупика в бессознательном состоянии.
Врачи боролись за жизнь пациента десять дней, но 19 февраля он скончался.
Начата доследственная проверка, проводится исследование тела погибшего.
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