В Саратове почти 400 домов пытались незаконно перевести в другую УК

Жителей Саратова пытались незаконно перевести в другую управляющую организацию.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в ходе спецоперации в офисе одной из фирм были обнаружены поддельные протоколы собрания собственников жилья.
Присутствовавшие там граждане отрицали, что имеют какое-то отношение к документам. Более того, заявили, что просто зашли в кабинет и не работают здесь.
По предварительной версии, в новую управляющую компанию пытались перевести жителей около 380 многоквартирных домов.
Речь может идти, предположительно об УК «Сарцентр».
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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