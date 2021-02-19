В Саратове почти 400 домов пытались незаконно перевести в другую УК

Жителей Саратова пытались незаконно перевести в другую управляющую организацию.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в ходе спецоперации в офисе одной из фирм были обнаружены поддельные протоколы собрания собственников жилья.

Присутствовавшие там граждане отрицали, что имеют какое-то отношение к документам. Более того, заявили, что просто зашли в кабинет и не работают здесь.

По предварительной версии, в новую управляющую компанию пытались перевести жителей около 380 многоквартирных домов.

Речь может идти, предположительно об УК «Сарцентр».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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