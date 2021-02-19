В саратовской колонии осужденному отрезало руку

В колонии №13 Саратовской области осужденный потерял руку.

Как сообщили «КП-Саратов» в Государственной трудовой инспекции, ЧП случилось 27 января.

Установлено, что мужчина работал слесарем в цехе №1 центра трудовой адаптации. Во время работы на гильотинных ножницах ему отрезало руку с нижней третью левого предплечья.

Была проведена проверка, которая выявила, что одной из причин несчастного случая стали недостатки конструкции оборудования, например, там не установлены предохранители. Также работы были организованы неудовлетворительно, не проведен инструктаж по охране труда.

Ответственными названы: мастер цеха №1 и начальник этого цеха и ФКУ ИК-13 УФСИН России по Саратовской области. Планируется привлечь их к административной ответственности.

Материалы проверки направлены в СУ СКР.

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