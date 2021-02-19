С начала 2021 года в Саратовской области выявлен 21 очаг бешенства

В Саратовской области с начала 2021 года зарегистрировано 26 очагов бешенства и один — по бруцеллезу крупного рогатого скота.

Как сообщил сегодня, 19 февраля, на брифинге начальник регионального Управления ветеринарии Алексей Молчанов, сейчас в режиме карантина остаются 42 неблагополучных пункта по бешенству с учетом открытых в 2020 году, семь — по бруцеллезу, один — по лептоспирозу.

Также начинается плановая ветеринарная профилактика, в том числе вакцинация животных.

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