Прокуратура: В пожарных частях Саратовской области нет средств для тушения

В пожарных частях найдены нарушения Фото: Екатерина Семенова

Пожарные части в Саратовской области не оснащены оборудованием, спецодеждой и всем необходимым. К такому выводу пришли прокуроры после проверки деятельности ГУ МЧС.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, было выявлено множество нарушений.

Например, личный состав не обеспечен боевым обмундированием, техника неисправна, нет средств для тушения пожаров, а средства индивидуальной защиты выработали свой ресурс.

Кроме того, в помещениях частей негде сушить боевую одежду, рукава. Пожарные вынуждены выезжать на вызовы в грязном и мокром обмундировании.

- В пожарных частях не имеется газоотводов от выхлопных труб для удаления газов от работающих двигателей пожарных автомобилей. Караульные помещения (помещения дежурной смены) не оборудованы уплотняющими устройствами для защиты от проникновения выхлопных газов и паров бензина, — говорится в сообщении прокуратуры.

В адрес руководства ГУ МЧС региона внесено представление, нарушения начали устранять.

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