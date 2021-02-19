Желающий уехать в Москву саратовец лишился на сайте по поиску попутчиков 9 тысяч рублей

Жителя Саратова, желающего уехать в Москву, обманули на 9 тыс. рублей.

- На одном из сайтов по поиску попутчиков ему написал водитель и прислал ссылку на неизвестный сайт, чтобы оплатить поездку. Мужчина ввел данные и лишился денег, а собеседник перестал отвечать на сообщения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Вместо поездки в Москву саратовец отправился к полицейским. Там возбудили уголовное дело и ищут мошенника.

Граждан просят не переходить по неизвестным ссылкам и не вводить там данные своих карт.

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