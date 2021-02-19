Вынесен приговор саратовскому педофилу

В Саратове вынесен приговор 56-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в четырех случаях растления ребенка, а также изнасиловании.

По версии следствия, мужчина поддерживал приятельские отношения с жительницей Волжского района, у которой была малолетняя дочь. В июне 2017 года, когда девочке было 10 лет, он трижды совершил действия сексуального характера. Это повторилось в августе 2019 года, но кроме того, злоумышленник изнасиловал ребенка. В ноябре 2019 года он совершил развратные действия.

Мать девочки узнала о случившемся из СМС-переписки дочери с насильником.

Следователи сумели наладить с девочкой психологический контакт и собрать доказательства преступления.

Несмотря на то, что мужчина не признал своей вины, его отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

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