Ольга Бузова в очередной раз пытается приехать в Саратов

Ольга Бузова
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Саратов с концертом может приехать Ольга Бузова.
Выступление намечено на 9 апреля 2021 года в ЛДС «Кристалл». Информация о концерте есть на сайте saratov.kassir.
Стоимость билетов на шоу «Принимай меня» варьируется от 1 до 3,5 тыс. рублей.
Напомним, это не первая попытка Бузовой покорить саратовскую сцену, а пятая. Ранее певице не удалось спеть для зрителей города 6 ноября 2020 года из-за коронавирусных ограничений, не получилось по той же причине и 19 апреля.
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