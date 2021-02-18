Многодетного отца из Саратова отправили в колонию за неуплату алиментов

В Саратове осудили 34-летнего жителя Октябрьского района за неуплату алиментов.

- Мужчину 7 ноября отправили на обязательные работы за аналогичное правонарушение. Несмотря на это, за полгода он накопил 108 тыс. рублей долга перед семилетней дочерью и четырехлетними сыновьями-близнецами, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд отправил мужчину на шесть месяцев в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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