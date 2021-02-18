Мужчине ограничили свободу на десять месяцев за убийство женщины в Квасниковке

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд признал 43-летнего жителя Энгельсского района виновным в убийстве 30-летней знакомой, совершенное с превышением пределов необходимой обороны.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 18 августа он пришел к женщине в гости. После распития спиртного между ними вспыхнула ссора, хозяйка жилища начала бить гостя деревянным бруском по голове и туловищу.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Мужчина обезоружил ее и чуть не получил удар поленом. Тогда он взял кухонный нож и вонзил его в грудь оппонентке, из-за чего та скончалась на месте.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате колото-резаного ранения груди слева.

Еще до начала следствия мужчина признал свою вину и раскаялся. Он получил наказание — десять месяцев ограничения свободы.

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