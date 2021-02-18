Приставы обязали компанию в Саратове поменять название

Судебные приставы Фрунзенского района Саратова обязали организацию убрать сокращение «рос» из названия.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, с таким иском в Арбитражный суд обратилась налоговая. У компании не было документов, подтверждающих право на использование этого корня в наименовании.

Наличие этого сокращения вызывало у потребителя стойкую ассоциацию с участием государства в деятельности организации или со значимостью ее деятельности в государственных интересах.

Поскольку фирма не сделала свое название в соответствии с действующим законодательством, исполнительный документ предъявили на исполнение к судебным приставам.

После этого директор наконец-то сменил название.

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