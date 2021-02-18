Володин о зарплате врачей: Он должен получать 60 тысяч рублей, но не может из-за раздутого штата начальников

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин осудил раздутый штат руководящих должностей в больницах Саратовской области.

Об этом он заявил на закрытой встрече, видео с которой опубликовали его сторонники в соцсетях.

- В Москве 1000-коечная больница — два зама главного врача, в Саратове 1000-коечная больница, как вы думаете, сколько замов главного врача? Девять. Это значит, что из фонда заработной платы на административный персонал, руководящий, ушли те деньги, которые должны были пойти на заработную плату врачей, специалистов профильных, — заявил Володин.

По его словам, врачей приглашают работать за 15 тыс. рублей, тогда как они должны получать две средние зарплаты по экономике региона — 60 тыс. рублей.

- Он не получает 60 тысяч рублей, потому что раздут персонал начальников, управленцев, отнюдь не тех, кто лечит, — отметил спикер Госдумы.

Он заявил о такой же ситуации в школах, когда учителя получают зарплату примерно 14 тыс. рублей. Причина, по словам Володина, в большом количестве завучей.

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