Внесены изменения в закон Саратовской области о предоставлении жилья многодетным

Депутаты рассмотрели поправки в областное законодательство
Фото: Александр Уриевский
В Саратовской областной думе продолжается очередное заседание.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одним из вопросов повестки дня стали поправки в закон, регламентирующий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних.
Специалисты комиссии должны будут обладать дополнительным профессиональным образованием. Для этого предусмотрено финансирование, которое будет перечислено в районы.
Еще одним вопросом стали поправки в закон о предоставлении жилья отдельным категориям граждан. С инициативой о внесении поправок вышла прокуратура. Теперь жителей не смогут вывести из очереди, если они получили дачный или земельный участок. Также нельзя будет исключить многодетную семью, если кто-то из детей поступил в вуз или ушел в армию.
Депутат Леонид Писной уточнил, что сроки в очереди бывали разные — некоторые ждали квартиру по нескольку лет.
На заседании напомнили, что на недавней встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с представителями многодетных семей Саратовской области спикер предложил найти средства в бюджете для решения этой проблемы до конца текущего года.
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