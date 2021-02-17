Внесены изменения в закон Саратовской области о предоставлении жилья многодетным

Депутаты рассмотрели поправки в областное законодательство Фото: Александр Уриевский

В Саратовской областной думе продолжается очередное заседание.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одним из вопросов повестки дня стали поправки в закон, регламентирующий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних.

Специалисты комиссии должны будут обладать дополнительным профессиональным образованием. Для этого предусмотрено финансирование, которое будет перечислено в районы.

Еще одним вопросом стали поправки в закон о предоставлении жилья отдельным категориям граждан. С инициативой о внесении поправок вышла прокуратура. Теперь жителей не смогут вывести из очереди, если они получили дачный или земельный участок. Также нельзя будет исключить многодетную семью, если кто-то из детей поступил в вуз или ушел в армию.

Депутат Леонид Писной уточнил, что сроки в очереди бывали разные — некоторые ждали квартиру по нескольку лет.

На заседании напомнили, что на недавней встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с представителями многодетных семей Саратовской области спикер предложил найти средства в бюджете для решения этой проблемы до конца текущего года.

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