Володин рассказал о планах по ремонту дороги Саратов — Балаково

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах по ремонту федеральных дорог в Саратовской области.

Видео с закрытой встречи опубликовали его сторонники в телеграм-канале.

- В течение ближайшего года и на будущий год думаю, что все федеральные дороги [в регионе] будут приведены в нормативное состояние, — заявил Володин.

По его словам, в прошлом году были завершены работы по алгайской дороге, в этом — закончат по озинской и будет отработано ртищевское направление.

В планах также реконструкция федеральной дороги Саратов — Балаково.

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