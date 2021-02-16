Балаковец хранил в сарае около своего дома почти 10 кг марихуаны

В Балакове Саратовской области вынесли приговор ранее судимому 46-летнему местному жителю за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

- В сентябре 2020 года мужчина собрал более 9,2 кг выращенной им конопли и стал хранить у себя дома. 30 сентября он встретился с балаковцем и передал ему 5,68 грамма марихуаны. На месте их задержали полицейские, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

При себе у гражданина нашли еще 19 граммов наркотика, а в сарае у дома — еще 9,2 кг в трех мешках.

Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии особого режима.

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