В Балашове супруги продали контрафактных сигарет на 2 млн рублей

В Балашове осудили 47 и 49-летнего местных жителей. Супруги продавали контрафактные сигареты и использовали чужие товарные знаки.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с июля по декабрь 2019 года семейная пара оптом покупала сигареты, которые потом продавала под видом известных марок производителей табака через магазины в Балашовском районе.

Преступников поймали в декабре 2019 года. За это время они успели наторговать контрафактными сигаретам на 2,1 млн рублей. Ущерб от незаконного использования товарного знака составил 294 тыс. рублей.

Суд приговорил супругов к году лишения условно каждого с аналогичным испытательным сроком.

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