В поезде Москва — Балаково задержан 19-летний саратовец

Юноша был задержан в поезде
Фото: Екатерина Семенова
Транспортные полицейские задержали 19-летнего саратовца, находящегося в федеральном розыске.
Как сообщили «КП-Саратов» в Приволжском ЛУ МВД на транспорте, ранее юноша скрылся от полиции из-за подозрений в краже с банковской карты.
Молодой человек находился в розыске с 26 января. Его удалось задержать 15 февраля в поезде №47 Москва — Балаково.
Юношу передали в полицию. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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