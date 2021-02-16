В поезде Москва — Балаково задержан 19-летний саратовец

Юноша был задержан в поезде Фото: Екатерина Семенова

Транспортные полицейские задержали 19-летнего саратовца, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщили «КП-Саратов» в Приволжском ЛУ МВД на транспорте, ранее юноша скрылся от полиции из-за подозрений в краже с банковской карты.

Молодой человек находился в розыске с 26 января. Его удалось задержать 15 февраля в поезде №47 Москва — Балаково.

Юношу передали в полицию. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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