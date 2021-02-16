Жительница Красноармейского района задолжала детям свыше 1 млн рублей

Суд признал 33-летнюю жительницу Красноармейска виновной в неуплате алиментов без уважительных причин на содержание детей. Об этом сообщили в областном УФССП.

С 27 августа по 30 октября она беспричинно не выплачивала никаких денег на содержание малышей.

Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей.

Общая сумма задолженности по алиментам у должницы составила свыше миллиона рублей.

Гражданку оштрафовали на 5 тыс. рублей.

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