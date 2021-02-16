Жительница Красноармейского района задолжала детям свыше 1 млн рублей

Суд признал 33-летнюю жительницу Красноармейска виновной в неуплате алиментов без уважительных причин на содержание детей. Об этом сообщили в областном УФССП.
С 27 августа по 30 октября она беспричинно не выплачивала никаких денег на содержание малышей.
Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей.
Общая сумма задолженности по алиментам у должницы составила свыше миллиона рублей.
Гражданку оштрафовали на 5 тыс. рублей.
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