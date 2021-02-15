В Саратовской области построят 11 объектов водоснабжения почти за полмиллиарда рублей

В Саратовской области в 2021 году планируют начать строительство 11 объектов водоснабжения.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве строительства, возведение будет вестись в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в шести районах — Саратовском, Вольском, Балаковском, Перелюбском, Ртищевском, Калининском, а также в Петровске, Красном Куте и ЗАТО Светлый.

- В 2021 году на мероприятия проекта предусмотрены средства в размере 427,3 млн рублей. Благодаря проекту в этом году планируется обеспечить качественной питьевой водой порядка 40 тыс. человек, — рассказал министр Павел Мигачев на постоянно действующем совещании.

Также в 2021 году на реконструкцию канализации Хвалынска в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» потратят 34,1 млн рублей.

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