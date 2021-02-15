Вячеслав Володин призвал саратовские власти навести порядок с проблемными домами

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Саратов призвал навести порядок в регионе с проблемными домами.

Как сообщили его сторонники в телеграм-канале, также спикер заявил, что необходимо информировать людей о решении проблем.

- Депутаты есть, глава района есть, мэр города есть, депутаты Госдумы есть, члены Совета Федерации есть, а проблемы остаются. Валерий Васильевич, исполнительная дисциплина, ее никто не отменял. И так в каждом вопросе. У вас все хорошо, а люди живут с проблемами. И не замечаете напрочь. А если мы не занялись обманутыми дольщиками, что бы было? У нас с вами 76 домов, тысячи семей пострадавших. Вот мы были на ЖК «Победа». Там это одна проблема, а у нас было 76 таких проблем. Валерий Васильевич, давайте наводить порядок там. У людей информации нет. Они начинают писать: где депутаты областной думы, городской думы, городская власть, — сказал Вячеслав Володин, обращаясь к губернатору Валерию Радаеву.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.