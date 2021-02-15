Водитель «десятки» пострадал в столкновении с двумя иномарками в Озинках

Водитель ВАЗ-2110 пострадал в аварии с двумя иномарками Фото: ГИБДД по Саратовской области

На улице Кооперативная, 103 в Озинках утром 15 февраля столкнулись Hyundai Creta, Mitsubishi Airtrek и ВАЗ-2110.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области, за рулем Hyundai Creta сидел 54-летний мужчина. Он врезался в стоящий на обочине ВАЗ под управлением 41-летнего водителя. Тот от удара столкнулся с Mitsubishi Airtrek, которым управлял 36-летний автомобилист.

Водитель отечественного авто госпитализирован.

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