Саратовец хотел купить машину и потерял 120 тысяч рублей из-за мошенников

Очередной жертвой мошенничества стал 24-летний житель поселка Солнечный. Об этом сообщили в городском УМВД.

Его внимание в соцсети привлекло объявление о продаже машины. Горожанин связался с автором поста и сказал, что хочет купить автомобиль.

Продавец предложил перевести деньги вперед и отправил номер, куда заявитель перевел 119,8 тыс. рублей. Потом незнакомец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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