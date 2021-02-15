Мужчина погиб в собственном горящем доме в селе Ершовского района

Пожар произошел в селе Новорепное Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась около девяти утра 14 февраля в селе Новорепное.

Трагедия случилась утром 14 февраля Фото: СУ СКР по Саратовской области

Прибывшие по вызову соседей пожарные справились с огнем, а потом нашли в зале сгоревшего дома тело 52-летнего хозяина дома.

Очаг возгорания находился неподалеку от тела. Предварительная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

Тело мужчины нашли в зале Фото: СУ СКР по Саратовской области

Начата доследственная проверка.

Следователи проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.