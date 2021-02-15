Мужчина погиб в собственном горящем доме в селе Ершовского района

Пожар произошел в селе Новорепное
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ершовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась около девяти утра 14 февраля в селе Новорепное.
Трагедия случилась утром 14 февраля
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Прибывшие по вызову соседей пожарные справились с огнем, а потом нашли в зале сгоревшего дома тело 52-летнего хозяина дома.
Очаг возгорания находился неподалеку от тела. Предварительная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.
Тело мужчины нашли в зале
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Начата доследственная проверка.
Следователи проводят проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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