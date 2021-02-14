Саратовец из-за проститутки-мошенницы остался без 100 тысяч рублей

Жертвами мошенников стали еще двое саратовцев. Об этом сообщили в городском УМВД.

Желание вызвать «ночную бабочку» у 29-летнего жителя Волжского района Саратова привело к тому, что он остался без 100 тыс. рублей. Он нашел жрицу любви в интернете, связался с ней и даже отправил деньги, но никто так и не приехал и не оказал обещанную услугу.

Неизвестный позвонил 38-летнему мужчине из этого же района города и попросил прислать номер банковской карты и код для оплаты заказа. После выполнения этих условий тот лишился свыше 75 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела.

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