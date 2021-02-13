В Саратовской области планируют начать снимать ограничения из-за коронавируса

Роман Бусаргин заявил о возможном снятии ряда ограничений по коронавирусу

В Саратовской области планируют снять ограничения, введенные во время пандемии коронавируса.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.

Он провел 13 февраля совещание с руководителями медорганизаций и представителями ведомств, на котором была рассмотрена эпидемиологическая обстановка в регионе. Эксперты отметили улучшения.

- Мы идем по пути постепенного снятия ограничений в зависимости от эпидситуации. Перед оперативным штабом области поставлена задача провести детальный анализ заболеваемости. На основе опыта других регионов будем рассматривать возможность отмены ранее введенных ограничений, — написал Бусаргин.

Состоялось совещание с представителями системы здравоохранения

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