В Саратовской области планируют начать снимать ограничения из-за коронавируса

Роман Бусаргин заявил о возможном снятии ряда ограничений по коронавирусу
В Саратовской области планируют снять ограничения, введенные во время пандемии коронавируса.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.
Он провел 13 февраля совещание с руководителями медорганизаций и представителями ведомств, на котором была рассмотрена эпидемиологическая обстановка в регионе. Эксперты отметили улучшения.
- Мы идем по пути постепенного снятия ограничений в зависимости от эпидситуации. Перед оперативным штабом области поставлена задача провести детальный анализ заболеваемости. На основе опыта других регионов будем рассматривать возможность отмены ранее введенных ограничений, — написал Бусаргин.
Состоялось совещание с представителями системы здравоохранения
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