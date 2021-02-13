Автосервис сгорел ночью в Саратове

Горел автосервис на Большой Садовой. Фото очевидца

Ночью в Саратове горело здание автосервиса.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, ЧП произошло на Большой Садовой.

На месте работали несколько пожарных расчетов, полиция. Пострадавших нет.

Со слов владельцев организации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

На месте работали пожарные и полиция. Фото очевидца

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