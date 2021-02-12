У «Привоза» водитель вставшей на трамвайных рельсах иномарки подрался с полицейскими

ЧП случилось у рынка "Привоз"
Фото: Екатерина Семенова
Водитель иномарки перегородил трамвайные пути и оказал сопротивление полицейским.
Об этом «КП-Саратов» рассказали очевидцы.
По словам свидетелей, автомобиль BMW встал на рельсах около остановки «Навигатор», у рынка «Привоз». Иномарка перегородила движение трамваев в сторону 6-й Дачной от Сенного рынка.
При этом неизвестный мужчина, предположительно, водитель автомобиля, оказал сопротивление сотрудникам ППС, которые, видимо, пытались составить на него протокол.
В итоге мужчину повалили и задержали.
Задержка в движении трамваев была незначительной.
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