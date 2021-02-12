Исаев просит прокуратуру принять меры к застройщикам домов в центре Саратова

Михаил Исаев

Глава Саратова Михаил Исаев направил в прокуратуру обращение о проверке законности строительства многоквартирных домов в центре города.

Как пояснил мэр на своей странице в Instagram, речь идет об адресах: Мичурина, 18/68 и Советская, 9/30.

- Возведение объектов капитального строительства в непосредственной близости от объектов культурного наследия без учета сохранения исторической среды, способами, наносящими физический вред последним, недопустимо. Ущерб от подобных действий должен быть возмещен причинившими его лицами. Уверен, надзорные органы дадут самую объективную оценку и при необходимости предпримут меры прокурорского реагирования, – отметил Михаил Исаев.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.