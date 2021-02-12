Саратовская область – седьмая в ПФО по уровню безработицы

Уровень безработицы в Саратовской области сейчас составляет 2,3%.

Об этом было заявлено на коллегии министерства труда и соцзащиты региона.

Саратовская область занимает седьмое место в ПФО по уровню безработицы.

В 2020 году имелось более 87 тыс. вакансий в регионе на портале «Работа в России».

На меры социальной поддержки за год было направлено более 3,1 млрд рублей.

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