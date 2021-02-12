Саратовская область – седьмая в ПФО по уровню безработицы

Уровень безработицы в Саратовской области сейчас составляет 2,3%.
Об этом было заявлено на коллегии министерства труда и соцзащиты региона.
Саратовская область занимает седьмое место в ПФО по уровню безработицы.
В 2020 году имелось более 87 тыс. вакансий в регионе на портале «Работа в России».
На меры социальной поддержки за год было направлено более 3,1 млрд рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.