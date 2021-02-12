В селе Саратовской области женщина умерла через неделю после избиения мужчиной

Дело о смертельном избиении женщины передано в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Базарном Карабулаке Саратовской области под суд отдали 41-летнего жителя села Максимовка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

По версии следствия, мужчина с 60-летней сожительницей 22 ноября у себя дома принимали гостей и распивали алкоголь. Когда друзья ушли, женщина начала упрекать мужчину в неверности. В ответ тот два раза ударил ее по затылку кулаком, а когда она упала – в лицо.

К врачам женщина не обратилась и 29 ноября умерла. Тело обнаружил ее сын. Установлено, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и гематома мозга.

Мужчина не признал своей вины, дело передано в суд.

Мужчина своей вины не признает Фото: СУ СКР по Саратовской области

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