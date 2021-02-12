В Солнечном мужчина пришел мириться к женщине с ножом

В саратовском поселке Солнечный мужчина угрожал убить бывшую сожительницу. Об этом она сообщила в полицию.

- Пьяный мужчина пришел к гражданке на работу и во время ссоры угрожал ей расправой с ножом в руке. Участковые задержали 55-летнего ранее не судимого мужчину. Саратовец во всем сознался, пояснив, что виной всему стала любовь, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

На мужчину возбудили дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.