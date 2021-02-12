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Книга саратовской писательницы стала «Открытием года» в Твери

Елена Антипова написала книгу про заводы
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Книга саратовского автора стала «Открытием года»

Книга саратовского автора стала «Открытием года»

Книга саратовского автора Елены Антиповой стала лауреатом 2021 года и обладателем звания «Открытие года» на XXVII Неделе тверской книги.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовском отделении Российского союза писателей, Елена Антипова написала книгу «Заводы Тверской губернии Гужева-Масленикова-Белина». В ней говорится об истории производств в деревне Чернятка, опубликовано более 400 изображений. Книга адресована коллекционерам, антикварам и другим.

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Сама автор — искусствовед, специалист по фарфору и керамике, член Российского союза писателей.

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