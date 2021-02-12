В Саратове ожидается резкая оттепель

В Саратове снова будет тепло и сыро Фото: Екатерина Семенова

В Саратовскую область после резкого похолодания придет не менее стремительная оттепель.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, уже к вечеру столбик термометра начнет расти, тенденция продолжится ночью и днем в субботу.

Воздух прогреется до +3 градусов в субботу. Это приведет к усилению тумана — видимость упадет до 500 и менее метров. На дорогах — гололедица.

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