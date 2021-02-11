Пробки, холод и тепло: что ожидает саратовцев в феврале

Ведущий прогноза погоды Александр Новохатский озвучил, какой погоды ждать в феврале жителям Саратовской области.

Ожидаются температурные качели — смена тепла и холода. Например, в эти выходные на улице будет комфортная погода, а в будни снова понизится температура.

Вместе с осадками на улице могут снова и снова образовываться заторы.

- Это зима. Помню еще по детству такую погоду, снега наваливало под крышу сарая, и мы мальчишками ныряли в сугробы. Лучше снег и морозы, чем слякоть, болеть меньше будем. Хорошо, что у нас такая снежная зима, как говорится, много снега — много хлеба, — рассказал он.

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