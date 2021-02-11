Руководитель МУПа в Марксе задолжал работникам свыше 4,5 миллиона рублей долга по зарплате

Судебные приставы Марксовского района взыскали с МУПа более 4,5 миллиона рублей долга по зарплате.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, деньги недополучили 242 человека.

Они обратились в комиссию по трудовым спорам, которая удовлетворила их требования.

Деньги со счетов должника пошли на выплату средств его подчиненным.

Напомним, ранее у региональной Госинспекции труда было разбирательство с МУП «Тепло», функционирующим в этом же городе. Тогда 123 человека недополучили 1,79 миллиона рублей.

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