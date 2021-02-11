В саратовском Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны коронавируса

Вакцинация пока охватила слишком мало населения области

В коронавирусных стационарах Саратовской области находятся 2 132 человека, у 1 626 из них подтвержден COVID-19. Состояние 599 человек оценивается как тяжелое, на кислородной поддержке 130 человек. На дому лечатся 1 985 пациентов.

Количество привитых вакциной составило уже 38 854 человек, 6 558 из них уже получили обе дозы.

Об этом в ходе брифинга 11 февраля рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Он признал, что был сбой в логистике поставки вакцины 10 февраля, когда ее не хватило в поликлинике №2, а в одном из ТЦ остановил работу пункт вакцинации.

- Пока привито около 2% взрослого населения региона — это очень мало, — считает Шувалов.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин высказался по поводу вероятности третьей волны коронавируса.

- Преждевременно говорить об этом, сейчас идет стабилизация ситуации. Думаю, третьей волны удастся избежать, — сказал Вяткин.

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