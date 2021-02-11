Синоптики обещают жителям Саратовской области туман и мокрый снег

Сегодня, 11 февраля, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, днем ожидается небольшие осадки — снег и морось.

Утром прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах — гололедица.

Ветер будет дуть с востока со скоростью в 5–10 м/с.

Столбик термометра опустится до -5…-10 градусов, в южной половине до нуля градусов.

Напомним, год назад в этот день дул южный ветер, а температура была примерно в таком же диапазоне.

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