Обязанности одного из замглавы Саратова исполняет Светлана Чеконова

Обязанности заместителя главы Саратова по градостроительству и архитектуре исполняет Светлана Чеконова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, она исполняет обязанности на время отсутствия назначенного лица. Должность замглавы остается вакантной.

Напомним, об увольнении заместителя главы администрации по градостроительству и архитектуре Антона Корнеева стало известно вчера, 9 февраля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.