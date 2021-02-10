Приехавший на заработки в Саратов парень обворовал съемную квартиру и собутыльника

В Кировском районе Саратова полицейские задержали парня, подозреваемого в кражах.

- С заявлением 8 января обратился 34-летний мужчина. С 6 декабря 2020 года он сдавал молодому человеку квартиру. Арендодатель пришел в жилище 6 января и не застал парня. Вместе с ним пропали стиральная машина, лыжи и компьютерные колонки на сумму более 26 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Еще один житель Кировского района рассказал полицейским, что 21 января у него в гостях был малознакомый молодой человек. После застолья с выпивкой хозяин не досчитался кожаного кошелька с 3,2 тыс. рублей и мобильника, а гость уже ушел.

Правоохранители задержали ранее не судимого 23-летнего жителя села Тарханы. Тот приехал в Саратов на заработки, но найти работу не смог. Деньги стали заканчиваться, и он решил обокрасть арендованную квартиру. Лыжи и колонки парень сдал в «комиссионку», а стиральную машину — на металлолом. Похищенный телефон у него изъяли, а деньги не смогли — их он потратил.

Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

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