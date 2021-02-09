Желание съездить в Воронеж обернулось для жительницы Саратова потерей 50 тысяч рублей

Жительница Саратова хотела съездить в Воронеж, но вместо этого потеряла 50 тыс. рублей.

- На популярном сайте, специализирующемся на пассажирских перевозках, 28-летняя женщина купила билет. Она ввела данные карты, код из СМС. На следующий день банк прислал ей сообщение, что в ее личный кабинет вошли и списали более 50 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Жертвой сайта-дублера стала и 50-летняя жительница Волжского района. Она нашла в интернете сайт по продаже авиабилетов, выбрала подходящий рейс, ввела свои данные и лишилась 7 715 рублей, но билет не приобрела.

В Ленинском районе 29-летняя горожанка лишилась 41 тыс. рублей. Она решила продать на сайте объявлений детскую коляску. Вскоре ей позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей магазина детских вещей, и попросила данные карты, куда можно перевести деньги. Гражданка не получила средств на свой счет, а только увидела их списание.

Полицейские возбудили уголовные дела.

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