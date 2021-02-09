Умерла экс-председатель Балаковского районного суда

Тамара Борщевская

В понедельник, 8 февраля, в Балакове Саратовской области умерла бывшая председатель районного суда.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, Тамара Борщевская скончалась в возрасте 71 года.

Она родилась в 1949 году и начала работать судьей в 1982 году. С 1998 года заняла пост председателя. В отставку Тамара Борщевская ушла в 2007 году.

- Коллектив Саратовского областного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Павловны, — говорится в официальном сообщении.

Проститься с Тамарой Борщевской можно будет 10 февраля с 13 до 14 часов в зале №3 в «Ритуале» 1-го микрорайона.

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