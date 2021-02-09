В Саратове пенсионер сорвался с крыши сарая во время очистки снега

. Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня, 9 февраля, на 1-м Овражном проезде в Октябрьском районе Саратова случилось ЧП. Об этом сообщили в облспасе.

С крыши сарая сорвался 74-летний мужчина, он чистил снег.

. Фото: Саратовская областная служба спасения

Прибывшие спасатели оказали ему медицинскую помощь и госпитализировали.

Обстоятельства пока выясняются.

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