От коронавируса в Саратовской области умерли 988 человек

В 21 ковидном госпитале в Саратовской области на утро 8 февраля развернута 3 191 койка.

Как сообщил на брифинге в министерстве здравоохранения заместитель министра Денис Грайфер, из них свободны 963 койки.

С начала года сокращены уже 1 214 коек в связи со снижением заболеваемости.

Сейчас в госпиталях лежат 2 267 пациентов с коронавирусом, у 1 713 болезнь вызвала пневмонию. 693 человека нуждаются в кислородной поддержке.

От коронавируса в Саратовской области умерли 578 человек. А от иных патологий — еще 988.

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