Полосатый свитер привел к засору канализации в Саратове

Свитер привел к засору канализации. Фото ООО «КВС»

В субботу, 6 февраля, полосатый свитер привел к засору канализации на Дегтярной, 10 в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», кто-то решил выкинуть одежду в унитаз.

Специалисты компании призвали не выбрасывать посторонние предметы, ведь при возникновении засора граждане испытывают неудобства на самих себе.

- Напоминаем, не следует сбрасывать в унитаз посторонние предметы: влажные салфетки, втулки от рулонов туалетной бумаги, предметы женской гигиены, средства контрацепции, лекарственные препараты, иные медицинские изделия и тем более одежду! Недопустимо попадание в канализацию муки, яичной скорлупы, кофейной гущи и остатков чайной заварки, фруктов и овощей, жира и краски, — отметил начальник цеха водоотведения Юрий Пестрецов.