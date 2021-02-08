Педофила с энгельсской набережной посадили на 13 лет и восемь месяцев

Дети опознали напавшего мужчину Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 38-летнему педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина уже был судим, теперь к его «послужному списку» добавилась статья «Иные действия сексуального характера с применением насилия».

Было установлено, что днем 13 августа гражданин подошел к группе гуляющих детей на набережной в Энгельсе. Среди них была 13-летняя девочка.

Мужчина позвал ребят на стройку, а девочку повел на верхние этажи. Там он, пригрозив убить и применяя насилие, надругался над ребенком.

Потерпевшая сумела сбежать, ее друзья позвали прохожих на помощь, те сообщили в полицию, и участковый оперативно задержал злоумышленника.

Свою вину мужчина не признал, однако дети опознали его. Суд отправил его в колонию особого режима на 13 лет и восемь месяцев.

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