Жительница Саратова поверила сообщениям от «дочери» и лишилась 45 тысяч рублей

Жертвой злоумышленников стала 57-летняя жительница Заводского района Саратова.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в городском УМВД.

В соцсети ей написала девушка, представилась ее дочерью. Она якобы забыла банковскую карту в терминале и захотела перечислить средства матери. Для этого незнакомка попросила сфотографировать платежное устройство с двух сторон и отправить ей.

После выполнения этой просьбы гражданка лишилась свыше 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.