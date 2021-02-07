Жительница Саратова поверила сообщениям от «дочери» и лишилась 45 тысяч рублей

Жертвой злоумышленников стала 57-летняя жительница Заводского района Саратова.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в городском УМВД.
В соцсети ей написала девушка, представилась ее дочерью. Она якобы забыла банковскую карту в терминале и захотела перечислить средства матери. Для этого незнакомка попросила сфотографировать платежное устройство с двух сторон и отправить ей.
После выполнения этой просьбы гражданка лишилась свыше 45 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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