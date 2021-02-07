Переболевшие коронавирусом жители Саратовской области смогут бесплатно проходить реабилитацию в санаториях

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о возможностях, которые появятся для переболевших коронавирусом жителей региона.
Порой им необходима реабилитация, которую можно будет бесплатно пройти в санатории «Октябрьское ущелье» областного госпиталя ветеранов войн и медучреждений. В планах — создание еще 40 мест.
Также намерены открыть у себя такие направления санатории «Волжские дали» в Саратове и «Пады» в Балашове. Еще с несколькими санаториями в регионе будет вестись работа для получения лицензии.
Этот вопрос чиновник обсудил с руководителями медорганизаций.
Специалисты отметили, что число пациентов, которым требуется госпитализация, сократилось вдвое с начала года.
К обычному профилю вернулись 1214 коек, остается 3191, из них 84% с кислородной поддержкой, свободны 848.
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