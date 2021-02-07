В Саратове на Чапаева горели торговые павильоны

Сегодня, 7 февраля, в Саратове на улице Чапаева 2А полыхали торговые павильоны.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, горел мусор на открытой площадке и электрический провод, проходящий по стенам трех торговых площадок.

Пламя на площади в 46 кв.м ликвидировали два пожарных расчета.

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