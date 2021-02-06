Две женщины пострадали в ДТП на проспекте Строителей в Саратове

На проспекте Строителей случилось ДТП Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 5 февраля, случилось ДТП с пострадавшими.

- В 20:30 напротив дома №44/1 по проспекту Строителей 31-летний водитель Lifan, по предварительным данным, поворачивая налево, не уступил движущемуся прямо Chevrolet. Произошло столкновение, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В аварии пострадали две пассажирки автомобиля виновника — 22 и 24-летняя девушки. Их госпитализировали.

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