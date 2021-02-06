Тракторист в Энгельсе врезался в Hyundai Solaris

ДТП с трактором и Hyundai в Энгельсе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе вчера утром, 5 февраля, случилось ДТП.

- В 09:00 на Маяковского, 108 55-летний водитель трактора врезался в Hyundai Solaris, который вел 22-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В ДТП пострадала 36-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали.

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